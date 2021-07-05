В Сирии обстреляли базу США

Военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, по лагерю выпущено по меньшей мере два реактивных снаряда.

О жертвах среди американских военнослужащих и разрушениях информации пока не поступало.

28 июня также сообщалось о ракетной атаке по базе.