https://news.day.az/world/1358720.html В Сирии обстреляли базу США
В Сирии обстреляли базу США
Военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, по лагерю выпущено по меньшей мере два реактивных снаряда.
О жертвах среди американских военнослужащих и разрушениях информации пока не поступало.
28 июня также сообщалось о ракетной атаке по базе.
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