В России предотвратили серию терактов

Серия терактов, предотвращенных на днях в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии, готовилась членами нескольких ячеек "Исламского государства": шесть боевиков уничтожены, двое задержаны.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в ФСБ России.

"Предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек ... террористической организации "Исламское государство" на территории России. В результате проведенных мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны", - говорится в сообщении ФСБ.

В частности, в Москве боевик "Исламского государства" готовил взрыв самодельной бомбы в людном месте - в минувший четверг его задержали.