В Стамбуле море поменяло свой цвет

Вчерашние проливные дожди стали причиной изменения цвета моря в Стамбуле.

Цвет моря изменился на коричневый из-за мутной воды, текущей из ущелий в прибрежных районах региона Шила, особенно на пляже Аязма, сообщает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az.

Следует отметить, что после вчерашних проливных дождей многие дома и предприятия были затоплены.