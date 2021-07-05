https://news.day.az/world/1358727.html В Стамбуле море поменяло свой цвет - ВИДЕО
В Стамбуле море поменяло свой цвет - ВИДЕО
Вчерашние проливные дожди стали причиной изменения цвета моря в Стамбуле.
Цвет моря изменился на коричневый из-за мутной воды, текущей из ущелий в прибрежных районах региона Шила, особенно на пляже Аязма, сообщает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az.
Следует отметить, что после вчерашних проливных дождей многие дома и предприятия были затоплены.
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