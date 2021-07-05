Умер известный режиссер Владимир Меньшов

Кинорежиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в пресс-службе "Мосфильма", передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Отмечается, что он умер от последствий коронавируса.

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - говорится в сообщении.

Коллектив Мосфильма, как подчеркивается, выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Меньшова.

"Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", - добавили в пресс-службе.

О дате и времени прощания с кинорежиссером будет известно позже.

26 июня стало известно, что режиссер Меньшов заболел коронавирусной инфекцией. При этом отмечалось, что заболевание протекает в легкой форме, однако Меньшов не смог из-за этого присутствовать на съезде партии партии "Справедливая Россия - За правду", кандидатом в депутаты от которой был в этом году.

Уроженец Баку Владимир Меньшов - советский и российский актер, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий и педагог. Является лауреатом премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за кинокартину "Москва слезам не верит" (1981).