https://news.day.az/world/1358770.html В России за сутки выявили 24 353 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 24 353 случая заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 353, до 5 635 294.
Как передает Day.Az, число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 14 540, до 5 083 441. В настоящее время в России продолжают лечение 413 274 человека.
Отметим, Россия находится на пятом месте в мире по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии, Бразилии и Франции.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре