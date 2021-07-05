В России за сутки выявили 24 353 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 353, до 5 635 294.

Как передает Day.Az, число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 14 540, до 5 083 441. В настоящее время в России продолжают лечение 413 274 человека.

Отметим, Россия находится на пятом месте в мире по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии, Бразилии и Франции.