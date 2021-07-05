Премьер Израиля призвал граждан носить маски

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал израильтян надевать защитные маски в помещениях, а также избегать скоплений людей в ограниченных пространствах для предотвращения распространения новых штаммов коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление глава кабмина сделал на еженедельном заседании израильского правительства.

"Я обращаюсь к гражданам Израиля: надевайте маски в закрытых помещениях. Это работает. Избегайте скоплений (людей) в закрытых помещениях", - распространила высказывания Беннета его канцелярия. Премьер предупредил, что, "если граждане Израиля не будут выполнять предписания, а заболеваемость продолжит расти", кабмин "рассмотрит возможность возврата некоторых ограничений в рамках зеленого пропуска (сертификата о полной вакцинации)". "С этой целью, если потребуется, будет созвано заседание правительственной комисcии по борьбе с коронавирусом", - добавил Беннет.

Премьер сообщил, что после призыва правительства к вакцинации детей в возрасте от 12 до 16 лет ранее на этой неделе "уже 100 тыс подростков этого возраста сделали первую прививку". "Число вакцинированных в день среди молодежи подскочило за неделю в шесть раз, но этого недостаточно. Всех, кто еще не сделал прививку, прошу записаться уже сегодня. Осталось пять дней, чтобы сделать первый укол имеющейся у нас вакциной, срок годности которой подходит к концу", - сказал Беннет.