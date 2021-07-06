В Нигерии похитили более ста школьников

Вооруженные бандиты похитили 106 учеников школы-интерната в нигерийском штате Кадуна.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила местная радиостанция Invicta.

По словам заместителя директора школы, неизвестные ворвались в учреждение около 2:00 по местному времени.

Отмечается, что 24 школьникам удалось скрыться.

При этом агентство Франс Пресс сообщает о 140 похищенных учениках.