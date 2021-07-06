https://news.day.az/world/1358871.html В Нигерии похитили более ста школьников
В Нигерии похитили более ста школьников
Вооруженные бандиты похитили 106 учеников школы-интерната в нигерийском штате Кадуна.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила местная радиостанция Invicta.
По словам заместителя директора школы, неизвестные ворвались в учреждение около 2:00 по местному времени.
Отмечается, что 24 школьникам удалось скрыться.
При этом агентство Франс Пресс сообщает о 140 похищенных учениках.
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