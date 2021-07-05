МГУ перестал пускать сотрудников без прививки

В МГУ с понедельника, 5 июля, перестали пускать на рабочие места сотрудников без прививки от коронавируса. Об этом сообщили на сайте вуза, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Штабом МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию. Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники, привившиеся первым компонентом вакцины, допускаются к работе.

Такие меры объяснили ухудшением ситуации с коронавирусом в Москве и плохой статистикой.