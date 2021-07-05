ОПЕК+ отменили встречу 5 июля

Министры стран ОПЕК+ не станут проводить встречу в понедельник, 5 июля, так как им требуется больше времени для неформальных консультаций, сказали ТАСС два источника в делегациях, передает Day.Az .

"Да, отменили", - сказал один из них. Другой пояснил, что "нужно больше времени для консультаций". При этом новой даты встречи пока не назначено.

"Нам нужно время, чтобы кое-что прояснить", - сказал собеседник ТАСС.

В понедельник заседание конференции должно было начаться в 17 часов по бакинскому времени, но его начало откладывалось из-за неформальных телефонных консультаций между министрами. Наконец, через два с лишним часа после их начала делегаты стали сообщать, что официальной встречи сегодня не состоится.

Это уже четвертый перенос встречи. Министры стран Венского соглашения должны были еще 30 июня - 1 июля договориться об уровнях добычи нефти с августа этого года. Но трения между Саудовской Аравией и ОАЭ затянули процесс.