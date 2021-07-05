Меркель, Макрон и Си Цзиньпин обсудили связи ЕС и Пекина

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин провели разговор в формате видеоконференции. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, стороны обсудили "состояние отношений между ЕС и Китаем". "Они говорили о международной торговле, защите климата и биоразнообразии", - сказал Зайберт. Он добавил, что предметами обсуждения также были "борьба с пандемией [коронавируса], распределение вакцин, международные и региональные темы".

"Нам необходимо продвигать взаимовыгодное сотрудничество. <...> В условиях борьбы с пандемией Китай готов постоянно содействовать оптимизации каналов для активизации гуманитарных контактов", - заявил в свою очередь Си Цзиньпин. По его словам, которые приводит Национальное радио Китая, Пекин намерен продолжать политику, направленную на усиление экономической открытости.