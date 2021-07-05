Англия окончательно снимает коронавирусные ограничения

Ограничения, введенные в Англии в рамках борьбы с пандемией, планируется окончательно снять 19 июля. Об этом объявил в понедельник на пресс-конференции в Лондоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы отойдем от законодательных ограничений и позволим людям принимать их собственные, взвешенные решения по поводу того, как справляться с вирусом, мы отменим все законодательные ограничения на число людей во время мероприятий в помещениях и на свежем воздухе, мы разрешим открыться всем видам бизнеса, в том числе ночным клубам", - сказал Джонсон. Премьер-министр добавил, что к сентябрю все совершеннолетнее население страны будет полностью привито двумя дозами вакцин. "Мы усилим нашу кампанию по вакцинации и уменьшим интервал между дозами для людей младше 40 лет с 12 до восьми недель, чтобы все [жители королевства], кому больше 18 лет, могли получить две дозы прививки к середине сентября", - заявил глава британского правительства.

Полное снятие ограничений означает, что правительство перестанет требовать от жителей Англии, где проживает более 85% населения страны, носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования. Англичане смогут собираться большими группами как в помещениях, так и на открытом воздухе. Также будут пересмотрены правила проведения массовых мероприятий. Кроме того, правительство больше не будет рекомендовать людям работать из дома, предоставив работодателям полное право принимать соответствующие решения.

Джонсон также объявил, что вскоре власти перестанут требовать у полностью привитых путешественников соблюдать карантин после прибытия в Англию из стран, не относящихся к высшей категории риска распространения инфекции. Людям, заболевшим COVID-19, по-прежнему придется самоизолироваться дома, однако школам больше не будет рекомендовано отправлять на изоляцию целый класс, если инфекция будет обнаружена у одного ученика.

Без социальной дистанции

"Мы отменим правило о необходимости соблюдения социальной дистанции в один метр и предусмотренную законом обязанность носить защитные маски, хотя в правительственных рекомендациях будут оговариваться случаи, когда это все равно желательно делать", - отметил британский премьер.

Несмотря на то, что британский кабмин намерен через две недели отменить положения общенационального закона о коронавирусе, который действует по всей стране, ограничения полностью будут сняты только на территории Англии. Власти остальных административно-политических частей страны - Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса - самостоятельно определят необходимость отмены мер, принятых на местном уровне. Так, в Шотландии ношение масок будет оставаться обязательным до 9 августа, когда и там будут сняты все остающиеся коронавирусные ограничения.

Рост заболеваемости

С мая в Великобритании быстро растет заболеваемость СOVID-19, а в последние дни в стране в среднем регистрируется около 25 тыс. случаев заражения в сутки. Это связывают с распространением в стране индийского штамма коронавируса (вариант "дельта" по новой классификации ВОЗ). Из-за того, что более заразный штамм стал в стране доминирующим, правительство было вынуждено пересмотреть сроки отмены ограничений, а так называемый день свободы, который изначально был запланирован на 21 июня, перенесли на 19 июля.

Власти подчеркивают, что в сложившейся ситуации возможно ввести послабления, так как число госпитализаций и отмечаемых в стране летальных исходов остается на сравнительно низком уровне. В последние дни в королевстве в среднем отмечается менее 20 смертей в сутки, а в больницах находятся около 2 тыс. человек, тогда как на пике предыдущей волны эпидемии в январе этот показатель приближался к 40 тыс. Как подчеркнул глава правительства, быстрое осуществление программы вакцинации помогло кардинально изменить наблюдавшееся ранее соотношение между числом инфицированных и количеством случаев тяжелого течения болезни.

По словам главного санитарного врача Англии Криса Уитти, снять ограничения лучше в период летних каникул. Это позволит избежать слишком резкого роста заболеваемости осенью.

Спорное решение

Несмотря на то, что британцы с нетерпением ждут отмены ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, решение правительства снять их на фоне быстрого распространения штамма "дельта" вызвало критику со стороны представителей оппозиции, профсоюзов, а также ряда медицинских экспертов. Противники правительственной инициативы считают послабления чрезмерными и выступают за то, чтобы ношение масок оставалось обязательным как минимум в общественном транспорте. Как подчеркнул в понедельник мэр Лондона Садик Хан, представляющий оппозиционную Лейбористскую партию, в британской столице хотят по-прежнему обязывать пассажиров автобусов и метро закрывать лицо. Как показывают данные опроса, проведенного cоциологической компанией YouGov, около 70% британцев считают, что требование носить маски в магазинах и транспорте следовало бы сохранить.

В научном сообществе высказываются опасения по поводу того, что бесконтрольное распространение вируса в популяции при отсутствии социальных ограничений увеличит риск появления новых и более опасных штаммов, в том числе меньше восприимчивых к вакцинам мутаций.

"Сейчас необходимо работать над тем, чтобы побороть инфекцию. Мне было бы намного спокойнее, если бы 80% населения, и я имею в виду все население страны, было полностью защищено вакцинами, поскольку это помогло бы свести на нет распространение болезни", - заявил газете The Guardian профессор вирусологии Уориксксого университета Лоуренс Янг.

По последним данным, уже больше 86% совершеннолетних жителей королевства (45,3 млн человек) получили первую дозу вакцины от коронавируса. Полностью привиты 33,7 млн человек. Это половина всего населения страны и 64% взрослых британцев. Ожидается, что к 19 июля этот показатель удастся довести до 70%. Британские медицинские службы подчеркивают, что вакцины демонстрируют высокую эффективность против штамма "дельта" и в подавляющем большинстве случаев предотвращают развитие тяжелых форм болезни, если заражение все-таки произошло.