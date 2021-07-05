Хорошая новость ВОЗ в связи с COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в мире за последние две недели "стабилизировалась на очень высоком уровне".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в ходе транслировавшегося в понедельник в Twitter сеанса вопросов и ответов директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Если посмотреть на график [заболеваемости] за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне", - сказал он. За минувшую неделю в мире было зарегистрировано около 2,6 млн случаев заражения COVID-19 и около 54 тыс. случаев с летальным исходом.

По словам Райана, сейчас эпидемиологическая ситуация в мире "лучше, чем 2-3 месяца назад". Вместе с тем, хотя в некоторых странах и регионах отмечено резкое снижение заболеваемости, в других государствах она быстро растет. Это происходит, отметил директор программы, в силу различных факторов, среди которых появление новых, более заразных штаммов коронавируса, смягчение пандемических ограничений в странах и расширение контактов между людьми.