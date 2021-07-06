Стрельба на стадионе в Мексике

Неизвестные открыли огонь по зрителям в ходе любительской игры на футбольном стадионе в мексиканском Куэрнаваке, штат Морелос, в результате нападения четыре человека погибли и трое получили ранения.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Четыре человека убиты и трое ранены в результате нападения, которое произошло прошлой ночью на футбольном поле спортивного комплекса Флорес Магон в Куэрнаваке", - сообщило издание Silla Rota.

По информации СМИ, вооруженные люди вошли на футбольное поле в ходе игры и открыли огонь по трибунам, после чего скрылись на автомобиле и двух мотоциклах. Прибывшие на место происшествия медики констатировали гибель четырех человек, еще трое были доставлены в больницу.