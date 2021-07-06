Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 184 936 178 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.

По последним данным, количество инфицированных в США составило 34 598 361 человек, в Индии - 30 619 932, в Бразилии - 18 792 511.

По данным сайта, от коронавируса скончались 4 000 779 человек, выздоровели - 169 312 213.