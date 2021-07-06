Жену британского принца Уильяма Кейт Миддлтон отправили на самоизоляцию. Герцогиня Кембриджская 10 дней проведет у себя дома в Кенсингтонском дворце. Это связано с ее пребыванием на Уимблдонском турнире, где она была рядом с инфицированным COVID-19. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Решение было принято после того, как стало известно, что Кейт была "в близком контакте" с кем-то, у кого оказался положительный тест на коронавирус. С кем именно - не сообщается, но контакт произошел на прошлой неделе. Возможно, это было 2 июля - когда Кейт посетила теннисный матч в рамках Уимблдонского турнира. Там она общалась с одним из устроителей турнира - Сэлли Болтон, а также с бывшим британским теннисистом Тимом Хенменом. А 29 июня Миддлтон вместе со своим мужем и их старшим сыном принцем Джорджем присутствовала на матче, где сборная Англии обыграла сборную Германии на чемпионате Европы по футболу.

Никаких симптомов болезни у герцогини нет. Однако она следует введенным правительством правилам. Миддлтон придется пропустить мероприятие, приуроченное к 73-летней годовщине основания Национальной службы здравоохранения. Принц Уильям посетит его сегодня, 5 июля, в одиночестве.