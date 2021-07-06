Цена на нефть марки Brent достигла самого высокого уровня

- с 2018 года

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость сентябрьского контракта на экспорт нефти Brent выросла на 0,48% и составила $77,53 за баррель.

Как сообщает Day.Az, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в августе выросла на 2,1% и составила $76,74.