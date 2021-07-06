https://news.day.az/world/1359001.html Цена на нефть марки Brent достигла самого высокого уровня - с 2018 года
Цена на нефть марки Brent достигла самого высокого уровня - с 2018 года
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость сентябрьского контракта на экспорт нефти Brent выросла на 0,48% и составила $77,53 за баррель.
Как сообщает Day.Az, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в августе выросла на 2,1% и составила $76,74.
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