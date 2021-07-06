Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло

Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 28.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.

Ранее сообщалось о 24 жертвах инцидента.

Градоначальница уточнила, что число пропавших без вести составляет 117 человек.

Многоэтажный дом частично обрушился 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в здании квартир.

Поисковые работы продолжаются. Остатки дома снесли на выходных.