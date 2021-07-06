Наземная группировка спасателей выдвинулась к месту пропажи Ан-26 на Камчатке, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, передает Day.Az.

"Из поселка Палана на поиски выдвинулись спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю, а также специалисты пожарно-спасательной части городского округа", - сказали в ведомстве.

В поисках в заливе Шелихова также участвуют суда. Из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. "К настоящему моменту поиск результатов не дал", - отметили в МЧС.

МЧС также открыло телефон горячей линии после того, как с пассажирским самолетом Ан-26 пропала связь на Камчатке, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"При администрации поселка Палана открыта горячая линия по телефону 8-415-33-14-52. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Камчатскому краю - 8-415-230-10-99", - сказали в пресс-службе.

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании "Камчатское авиапредприятие", пропал днем 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. На его борту, по данным МЧС, находились 28 человек: 22 пассажира и 6 членов экипажа. По данным прокуратуры, предварительно, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах.

Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что самолет перестал выходить на связь при посадке. Пропавший борт был технически исправен перед вылетом. По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море. По одной из версии, самолет мог потерпеть крушение из-за ошибки пилотирования из-за плохой видимости, сказал источник.