В России борются с поддельными прививочными сертификатами

В России, на фоне всплеска коронавирусной инфекции процветает рынок поддельных сертификатов о сделанной прививке. Многие не хотят вакцинироваться. А поскольку в ряде регионов без QR-кода практически никуда, люди ищут обходные пути. Почему?

Андрей Верников, аналитик: "К сожалению, люди не всегда ассоциируют себя с государством, для них государство иногда это враг. Поэтому в данный момент, исходя из того, что происходит в социальных сетях, мы видим реакцию на введение (QR-кода). Она очень негативная".

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, многие пересматривают отношение к прививке.

В России от коронавируса вакцинировано 12% населения. Власти настоятельно рекомендуют сделать прививку. А тем, кто изготавливают, продают и покупают фальшивые справки об иммунизации напоминают, что это деяние уголовно наказуемо.