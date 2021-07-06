Резкий рост эмиграции в Армении

За 6 месяцев 2021 года число прибывших граждан Армении составило 602679, а число отбывших - 740785. В целом за указанный период пассажиропоток составил 1343464 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, пассажиропоток в двух аэропортах Армении (в аэропортах "Звартноц" и "Ширак") в первом квартале нынешнего года составил 270975 человек.

Число прибывших за первые три месяца 2021 года составило 105236 человек.

Число отбывших за первый квартал этого года составило 165739 человек.

Пассажиропоток в двух аэропортах Армении во втором квартале нынешнего года составил 501017 человек.

Число прибывших во втором квартале 2021 года составило 497443.

Число отбывших в тот же период составило 575046.

Итак, отбывших воздушным путем граждан Армении за первый квартал 2021 года на 60503 больше, чем прибывших.

Отбывших воздушным путем граждан Армении за второй квартал 2021 года на 77603 больше, чем прибывших.

Получается, что во втором квартале разница на 28% выше, чем в первом квартале.