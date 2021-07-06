https://news.day.az/world/1359089.html В России зафиксирован очередной рекорд смертности от коронавируса за сутки
В России зафиксирован очередной рекорд смертности от коронавируса за сутки
За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 23 378 человек.
Как сообщает Day.Az, число инфицированных COVID-19 в России достигло 5 658 672.
За последние сутки от коронавируса умерли 737 человек. Это рекордное число смертей от коронавируса за сутки с начала пандемии.
Число умерших от коронавируса достигло 139 316.
Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия находится на пятом месте в мире после США, Индии, Бразилии и Франции.
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