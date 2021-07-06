В России зафиксирован очередной рекорд смертности от коронавируса за сутки

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 23 378 человек.

Как сообщает Day.Az, число инфицированных COVID-19 в России достигло 5 658 672.

За последние сутки от коронавируса умерли 737 человек. Это рекордное число смертей от коронавируса за сутки с начала пандемии.

Число умерших от коронавируса достигло 139 316.

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия находится на пятом месте в мире после США, Индии, Бразилии и Франции.