Бандиты расстреляли зрителей футбольного матча в Мексике

В мексиканском городе Куэрнавака вооруженные бандиты приехали на матч любительских команд и открыли стрельбу по зрителям. Четверо болельщиков погибли, еще трое получили ранения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, напавшие приехали к полю на внедорожнике и мотоциклах. После расстрела зрителей они исчезли в неизвестном направлении - на данный момент полиции не удалось разыскать преступников.

По одной из версий, нападение устроила банда, которая борется с конкурентами за право распространять наркотики.

Считается, что главарь группировки противников находился рядом с полем в момент проведения встречи.