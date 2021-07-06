https://news.day.az/world/1359095.html Бандиты расстреляли зрителей футбольного матча в Мексике
Бандиты расстреляли зрителей футбольного матча в Мексике
В мексиканском городе Куэрнавака вооруженные бандиты приехали на матч любительских команд и открыли стрельбу по зрителям. Четверо болельщиков погибли, еще трое получили ранения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, напавшие приехали к полю на внедорожнике и мотоциклах. После расстрела зрителей они исчезли в неизвестном направлении - на данный момент полиции не удалось разыскать преступников.
По одной из версий, нападение устроила банда, которая борется с конкурентами за право распространять наркотики.
Считается, что главарь группировки противников находился рядом с полем в момент проведения встречи.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре