В Евросоюзе предупредили об опасности четвертой волны COVID-19

Лидеры стран Евросоюза должны готовиться к четвертой волне коронавируса, несмотря на постепенное возобновление общественной жизни. Премьер-министр Словении Янез Янша отметил, что самой важной задачей для них должно стать недопущение новой волны COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы должны сделать так, чтобы в ближайшее полугодие мы постепенно вернулись к нормальному состоянию жизни, ко временам, которые у нас были до пандемии, хотя некоторые меры должны будут остаться на более длительный срок", - цитируют политика РИА Новости. Янша добавил, что в Евросоюзе не хотят, чтобы очередной рост заражения принес те же самые проблемы, которые были в 2020 году.

Напомним, с 7 июля Германия смягчает правила въезда для прибывающих из пяти стран, включая Россию, Великобританию и Индию. Их исключают из списка территорий, где распространяются опасные мутации коронавируса.

Это значит, что въезжающим в ФРГ россиянам не нужно будет соблюдать двухнедельный карантин, если они предоставят сертификат о прививке, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Сдать его необходимо будет на пятый день после прибытия.