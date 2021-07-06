В России подросток упал в открытый колодец и чудом спасся

Омские следователи начали проверку по факту падения ребенка в колодец с водой, передает Day.Az со ссылкой на ГТРК "Иртыш".

ЧП произошло на улице Масленникова возле парка 30-летия ВЛКСМ. Ребенок выходил из машины и упал в открытый канализационный коллектор, в результате оказался полностью под водой. Его спас случайный прохожий. Мальчик отделался ушибами и ссадинами.

Сейчас его здоровью ничего не угрожает, он находится в детской больнице №3. Родители ребенка сами огородили люк, чтобы избежать повторения инцидента. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.