https://news.day.az/world/1359114.html В России подросток упал в открытый колодец и чудом спасся - ВИДЕО
В России подросток упал в открытый колодец и чудом спасся - ВИДЕО
Омские следователи начали проверку по факту падения ребенка в колодец с водой, передает Day.Az со ссылкой на ГТРК "Иртыш".
ЧП произошло на улице Масленникова возле парка 30-летия ВЛКСМ. Ребенок выходил из машины и упал в открытый канализационный коллектор, в результате оказался полностью под водой. Его спас случайный прохожий. Мальчик отделался ушибами и ссадинами.
Сейчас его здоровью ничего не угрожает, он находится в детской больнице №3. Родители ребенка сами огородили люк, чтобы избежать повторения инцидента. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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