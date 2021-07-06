https://news.day.az/world/1359125.html Спасение семьи из затопленного дома в России - ВИДЕО
Спасение семьи из затопленного дома в России - ВИДЕО
В городе Горячий Ключ Краснодарского края семье пришлось прыгать из окна второго этажа, чтобы спастись от поднявшейся воды.
Как передает Day.Az, видео публикует Telegram-канал "Сочи № 1".
На кадрах видно, как несколько человек под руководством спасателя выпрыгивают из окна второго этажа прямо в кузов грузовика. Среди них есть женщина с ребенком.
Затопленный в результате подъема воды дом отрезало водой от большой земли. Спасатели смогли добраться до здания только утром, когда вода немного отступила.
Колеса грузовика, на котором эвакуировали местных жителей, оказались полностью погружены в воду. Для передвижения спасатели протянули к дому веревки.
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