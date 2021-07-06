https://news.day.az/world/1359132.html Медведи-дуэлянты напугали автомобилистов - ВИДЕО
Медведи-дуэлянты напугали автомобилистов - ВИДЕО
Автомобилисты на Ямале стали свидетелями нешуточного боя. Прямо на проезжей части подрались два молодых медведя. Они встали на задние лапы и принялись выталкивать друг друга с дороги, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Причем хищники были так увлечены процессом, что не сразу заметили проезжающие машины. Схватка, которая, по словам очевидцев, была больше похожа на нелепый танец, закончилась ничьей.
Через некоторое время медведи все-таки ушли с дороги как ни в чем не бывало. Местные жители отмечают, что таким способом животные часто делят территорию.
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