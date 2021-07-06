Медведи-дуэлянты напугали автомобилистов

Автомобилисты на Ямале стали свидетелями нешуточного боя. Прямо на проезжей части подрались два молодых медведя. Они встали на задние лапы и принялись выталкивать друг друга с дороги, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Причем хищники были так увлечены процессом, что не сразу заметили проезжающие машины. Схватка, которая, по словам очевидцев, была больше похожа на нелепый танец, закончилась ничьей.

Через некоторое время медведи все-таки ушли с дороги как ни в чем не бывало. Местные жители отмечают, что таким способом животные часто делят территорию.