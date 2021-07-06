Обнаружены обломки пропавшего Ан-26 на Камчатке

Обнаружены обломки пропавшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 на. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Обломки Ан-26 обнаружены с вертолета у берега - в 3,8 км от поселка Палана", - говорится в сообщении.

Предполагается, что воздушное судно могло врезаться в скалу. В настоящее время экстренные службы решают, как добраться до места крушения - по земле или по воздуху.

Во вторник, 6 июня, пассажирский самолет Ан-26, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана, перестал выходить на связь.

Ранее власти Камчатки опубликовали список членов экипажа и пассажиров пропавшего Ан-26, в них присутствует глава камчатского поселка Палана Ольга Махирева.

Минобороны направило самолет Тихоокеанского флота в район поиска Ан-26 на Камчатке.