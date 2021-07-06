https://news.day.az/world/1359136.html В Иране число умерших от коронавируса превысило 85 тыс. человек
В Иране число умерших от коронавируса превысило 85 тыс. человек
В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 146 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 85 095 человек.
За последние сутки в Иране выявлено 16 080 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 3 286 923.
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