https://news.day.az/world/1359137.html Военные обнаружили черный ящик самолета, разбившегося на Филиппинах - ВИДЕО
Военные обнаружили черный ящик самолета, разбившегося на Филиппинах - ВИДЕО
Военные обнаружили черный ящик самолета C-130, разбившегося на Филиппинах.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает ABC.
По словам командующего ВС республики Сирилито Собеджана, бортовой самописец был обнаружен еще в понедельник.
"Прямо сейчас он находится у следователей, они выясняют, какой был последний разговор между пилотом и экипажем", - уточнил он.
Собеджана добавил, что поручил ВВС проверить летную годность военных самолетов.
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