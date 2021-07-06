Военные обнаружили черный ящик самолета, разбившегося на Филиппинах

Военные обнаружили черный ящик самолета C-130, разбившегося на Филиппинах.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает ABC.

По словам командующего ВС республики Сирилито Собеджана, бортовой самописец был обнаружен еще в понедельник.

"Прямо сейчас он находится у следователей, они выясняют, какой был последний разговор между пилотом и экипажем", - уточнил он.

Собеджана добавил, что поручил ВВС проверить летную годность военных самолетов.