В Австрии судят бывшего вице-канцлера

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе предстал перед судом по делу о коррупции. Слушания начались во вторник в Венском окружном суде.

Политика обвиняют в том, что он, будучи председателем ультраправой Австрийской партии свободы, предложил своему знакомому - директору частной клиники пластической хирургии - госсубсидии в обмен на ежемесячную спонсорскую помощь в размере 10 тысяч евро.

Это подтверждает их SMS-переписка, которая имеется в распоряжении следователей. В одном из сообщений Штрахе прямо спросил своего собеседника: "какой конкретно закон вам нужен?"

Как сообщил адвокат, его подзащитный отказался давать "публичные комментарии во время судебного разбирательства", которое должно завершиться в пятницу. Штрахе грозит от шести месяцев до пяти лет тюрьмы.