Великобритания пересмотрит правила самоизоляции

Правительство Великобритании пересмотрит правила самоизоляции для лиц, контактировавших с больными COVID-19. Как заявил во вторник, выступая в парламенте, глава Минздрава страны Саджид Джавид, с 16 августа полностью вакцинированные жители страны не должны будут оставаться дома в течение 10 дней после контакта с носителем инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 16 августа, когда еще больше людей будут защищены двумя дозами вакцины, а связанные с вирусом риски, согласно имеющимся оценкам, станут еще ниже, все, кто тесно контактировал с заразившимся человеком, не должны будут самоизолироваться в случае, если они были полностью вакцинированы [по крайней мере за дне недели до контакта]", - сказал Джавид, подчеркнув, что практика самоизоляции и штрафы за ее нарушение помогли сдерживать распространение болезни в период разработки вакцин от коронавируса и на первых этапах иммунизации населения. К настоящему моменту, по словам министра, вакцинация населения страны позволила создать "защитную стену", что позволяет властям пересматривать подход к борьбе с инфекцией и снимать действующие ограничения.

Правила, касающиеся самоизоляции, также перестанут распространяться на контактировавших с больными несовершеннолетних британцев, которые пока не могут получить вакцины от коронавируса. Это связано с тем, что в настоящий момент почти 9% британских школьников (свыше 600 тыс. детей) вынуждены оставаться дома, так как в их классах или параллелях были отмечены случаи заболевания.

Джавид добавил, что, согласно последним оценкам, программа массовой вакцинации только в Англии помогла спасти 27 тыс. жизней и предотвратить более 7 млн случаев заражения вирусом. По его словам, прививки позволяют предотвратить около 80% случаев развития инфекции, сопровождающейся симптоматическими проявлениями. Вероятность развития тяжелых форм заболевания и смерти при этом сокращается примерно на 95%.