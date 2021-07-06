Три новые мутации гамма-штамма коронавируса обнаружили в Бразилии

Бразильские ученые обнаружили три новые мутации варианта "гамма" коронавирусной инфекции нового типа, получившие распространение в штате Амазонас начиная со второй половины мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник портал UOL со ссылкой на вирусолога Фелипе Навеку из научно-производственного объединения имени Освалдо Круза при Минздраве Бразилии.

"Мы полагаем, что непрерывная циркуляция варианта "гамма" среди населения Амазонии, для которого характерен высокий уровень иммунитета, приобретенного как вследствие непосредственного заражения SARS-CoV-2, так и в результате вакцинации, могла поспособствовать возникновению второго поколения штамма P.1 (старое обозначение появившегося в бразильской Амазонии гамма-штамма), которое окажется более стойким [к лечению]", - приводит портал слова исследователя.

В настоящее время ученые пытаются выяснить насколько вероятна возможность массового распространения этих новых разновидностей инфекции среди населения с высокой долей вакцинированных. Вместе с тем, отмечает Навека, одна из мутаций имеет общие черты с вариантом "дельта", вызвавшим рост числа госпитализаций в Великобритании. "Мутация P681H уже встречалась в образцах из штатов Гояс и Сан-Паулу, но рост заражений в Амазонасе заставляет обратить внимание на этот случай", - говорит один из авторов работы.

По мнению ученых, эти подвиды SARS-CoV-2 "вероятно продолжат распространяться по штату Амазонас и другим бразильским штатам в ближайшие месяцы" и станут доминирующими, как ранее это произошло с вариантом "гамма".

Более подробно с результатами их изысканий можно познакомиться на сайте Virological, уточняет портал.