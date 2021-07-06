https://news.day.az/world/1359299.html Иран сообщил МАГАТЭ о плане производства обогащенного до 20% металлического урана
Иран сообщил МАГАТЭ о плане производства обогащенного до 20% металлического урана
Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о плане производства металлического урана с уровнем обогащения до 20% для использования в качестве реакторного топлива.
Об этом сообщило во вторник агентство Reuters, передает ТАСС.
В организации считают, что процесс производства металлического урана, который используется при изготовлении топлива для реакторов и создании ядерных бомб, будет проходить в несколько этапов.
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