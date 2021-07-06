Иран сообщил МАГАТЭ о плане производства обогащенного до 20% металлического урана

Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о плане производства металлического урана с уровнем обогащения до 20% для использования в качестве реакторного топлива.

Об этом сообщило во вторник агентство Reuters, передает ТАСС.

В организации считают, что процесс производства металлического урана, который используется при изготовлении топлива для реакторов и создании ядерных бомб, будет проходить в несколько этапов.