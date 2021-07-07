Ученые рассказали о правильном рационе перед вакцинацией от COVID-19

Ученые оценили влияние рациона питания до и после прививки от коронавируса на эффективность работы защитной системы организма, а именно - выработку антител. Биотехнологи и диетологи дали несколько советов касательно диеты во время прохождения вакцинации, передают "Известия".

В частности специалисты рекомендуют свести к минимуму сладкую и жирную пищу, а также фастфуд. При этом они считают, что лучше добавить в рацион нежирный белок, продукты, богатые пробиотиками и еду с большим количеством пищевых волокон.

Так, во ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" рассказали "Известиям", каким образом изменение диеты и обогащение рациона дополнительными нутриентами может повлиять на формирование противовирусного иммунитета.

"Высококалорийный и не насыщенный нужными для организма нутриентами фастфуд, большое количество кондитерских изделий, сильно сладкую или соленую пищу лучше исключить", - сказал ведущий научный сотрудник "ФИЦ питания и биотехнологии" Иван Гмошинский.

Профессор Руанского университета, руководитель направления "Микробиота - мозг и регуляция пищевого поведения" в Институте физиологии им. И.П. Павлова Сергей Фетисов добавил, что стресс через гормон кортизол подавляет иммунный ответ. По его словам, снизить напряжение поможет употребление пищевых волокон. Наиболее богатые их источники - сухофрукты и бобовые, а также продукты на основе цельного зерна, которые есть в хлебе и фруктах.

Также специалисты отдельно отметили важность белка в рационе готовящихся получить иммунитет от COVID-19 людей. Кроме этого, они советуют отказаться от сахара.