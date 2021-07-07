Тела девяти погибших обнаружили на месте крушения Ан-26 на Камчатке - ВИДЕО
Спасатели обнаружили тела девяти погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке.
Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В ходе поисковых работ на данный момент обнаружены тела девяти погибших", - сказал источник.
Ранее сообщалось, что спасатели начали извлекать тела погибших из воды.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что семьям погибших в авиакатастрофе с Ан-26 выплатят по 500 тыс. рублей из краевого бюджета.
6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море. По предварительным данным, выживших нет.
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