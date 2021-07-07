Статистика по коронавирусу в мире

По данным на утро 7 июля, число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 185 390 254.

Как передает Day.Az, суточный прирост составил 454 076.

За весь период пандемии скончались 4 009 218 человек, выздоровели - 169 733 058.

По числу зараженных лидируют США (34 622 690), Индия (30 663 665), Бразилия (18 855 015), Франция (5 790 584) и Россия (5 658 672).