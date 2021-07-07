https://news.day.az/world/1359323.html Статистика по коронавирусу в мире
Статистика по коронавирусу в мире
По данным на утро 7 июля, число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 185 390 254.
Как передает Day.Az, суточный прирост составил 454 076.
За весь период пандемии скончались 4 009 218 человек, выздоровели - 169 733 058.
По числу зараженных лидируют США (34 622 690), Индия (30 663 665), Бразилия (18 855 015), Франция (5 790 584) и Россия (5 658 672).
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре