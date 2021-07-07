В Нью-Йорке ввели режим ЧС

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении в штате чрезвычайной ситуации в связи с насилием с применением огнестрельного оружия, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Сегодня я издаю исполнительный указ об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с насилием с применением огнестрельного оружия... это кризис в сфере общественного здравоохранения, и мы должны действовать в отношении него соответствующим образом. Объявление об этом (ЧС - ред.) позволит нам уделить этому кризису полное внимание и использовать необходимые ресурсы, - написал Куомо в Twitter.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в минувшие выходные, которые продолжались с 3 по 5 июля, в связи с национальным праздником Днем независимости, выпавшим на воскресенье, только в Нью-Йорке пострадали 26 человек в 21 эпизоде со стрельбой.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, в штате будет создано управление по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия. Около 138,7 миллиона долларов будут инвестированы в программы предотвращения преступлений и создания рабочих мест, чтобы привлечь молодежь из групп риска и "увести молодых людей с улиц".

Будет также создано новое подразделение полиции по борьбе с незаконным оборотом оружия, чтобы остановить его незаконный приток в штат.

Кроме того, предполагается, что Нью-Йорк будет сотрудничать с другими штатами в регионе в вопросе обмена данными по обороту оружия.

В пресс-службе губернатора Куомо отметили, что 74% оружия, используемого в преступной деятельности по всему штату Нью-Йорк, были приобретены за пределами штата.