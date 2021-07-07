Британцы забыли о ковид-ограничениях

Великобритания может стать рассадником новых мутаций коронавируса - об этом заявили местные врачи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, всему виной стало несоблюдение мер безопасности и желание избавиться от масок.

В Венесуэле же одобрили использование второй российской вакцины - "ЭпиВакКорона".