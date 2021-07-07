https://news.day.az/world/1359352.html Британцы забыли о ковид-ограничениях - ВИДЕО
Британцы забыли о ковид-ограничениях - ВИДЕО
Великобритания может стать рассадником новых мутаций коронавируса - об этом заявили местные врачи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, всему виной стало несоблюдение мер безопасности и желание избавиться от масок.
В Венесуэле же одобрили использование второй российской вакцины - "ЭпиВакКорона".
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