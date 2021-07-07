Продолжается операция на месте крушения Ан-26

Для работ на месте крушения пассажирского Ан-26 на Камчатке привлекут плавкран и водолазов. Накануне борт вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и пропал с радаров. Поиски длились несколько часов. Позже было объявлено о крушении. Информации о выживших нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, открывая заседание оперативного штаба, заявил, что шансов найти выживших при крушении Ан-26 практически нет. В регионе объявлен трехдневный траур. Совещание началось с минуты молчания.

С рассветом поисково-спасательная операция продолжилась. Уже появились первые кадры с места крушения. В условиях сильного тумана спасателям все-таки удалось добраться до места трагедии, которое находится в нескольких километрах от Паланы. Сейчас главная задача - найти чёрные ящики, чтобы сделать выводы о причинах авиакатастрофы.

На совещании штаба прозвучала точная хронология событий. В 12:57 самолет вылетел в Палану из Петропавловска-Камчатского. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира. Двое из пассажиров - несовершеннолетние.

Обсудили на совещании и материальную помощь семьям погибших: 2 миллиона 25 тысяч рублей - страховые выплаты, по 1 миллиону выплатит авиакомпания плюс по 500 тысяч рублей - правительство края. Обсуждение вопросов обновления регионального авиапарка или изменения маршрута до Паланы предстоит после выяснения причин катастрофы.

Разбившийся Ан-26 эксплуатировался почти 40 лет. С 2013 года он используется "Камчатским авиапредприятием", сертификат его летной годности действовал до конца августа этого года. Сейчас следствие отрабатывает три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна и ошибка пилотирования. В Палану отправилась специальная комиссия во главе с министром транспорта России Виталием Савельевым. На полуостров также прибыл глава Росавиации Александр Нерадько.