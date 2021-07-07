Стрельба в России: женщина погибла сразу, за жизнь мужчины борются врачи

В Чите разыскивают вооруженного мужчину, который этим утром открыл огонь по автомобилю во дворе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В результате стрельбы один человек погиб, еще один в тяжелом состоянии попал в больницу. По предварительной версии конфликт произошел из-за громкой музыки.