https://news.day.az/world/1359360.html Стрельба в России: женщина погибла сразу, за жизнь мужчины борются врачи - ВИДЕО
Стрельба в России: женщина погибла сразу, за жизнь мужчины борются врачи - ВИДЕО
В Чите разыскивают вооруженного мужчину, который этим утром открыл огонь по автомобилю во дворе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В результате стрельбы один человек погиб, еще один в тяжелом состоянии попал в больницу. По предварительной версии конфликт произошел из-за громкой музыки.
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