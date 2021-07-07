Мировые цены на нефть повышаются

Цены на нефть на мировых биржах повышаются.

Как сообщает Day.Az, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки "Брент", подорожав на 0,23 доллара, составила 74,46 доллара, на нью-йоркской бирже NYMEX ("New York Merchantile Exchange") цена барреля нефти марки "Лайт", повысившись на 0,30 доллара, составила 73,67 доллара.