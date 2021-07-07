Противоречия европейской пандемии: страдает футбол

Зрительская неразбериха из-за ковидных ограничений угрожает финалу Чемпионата Европы по футболу, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пока Италия и Испания возмущаются тем, что Британия не пустила их болельщиков в Лондон, мэр Лондона решил разыграть 50 лишних билетов на главный матч турнира.

Европейская пресса негодует - почему vip-персоны вроде Бекхэма спокойно проходят на Уэмбли без масок, а фан-секторы трибун пустуют.