https://news.day.az/world/1359365.html Противоречия европейской пандемии: страдает футбол - ВИДЕО
Противоречия европейской пандемии: страдает футбол - ВИДЕО
Зрительская неразбериха из-за ковидных ограничений угрожает финалу Чемпионата Европы по футболу, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Пока Италия и Испания возмущаются тем, что Британия не пустила их болельщиков в Лондон, мэр Лондона решил разыграть 50 лишних билетов на главный матч турнира.
Европейская пресса негодует - почему vip-персоны вроде Бекхэма спокойно проходят на Уэмбли без масок, а фан-секторы трибун пустуют.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре