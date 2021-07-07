https://news.day.az/world/1359366.html Обнародована последняя статистика по коронавирусу в Турции
Обнародована последняя статистика по коронавирусу в Турции
В Турции за последние 24 часа проведен 226 551 тест на выявление COVID-19.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, результаты 5 229 из них оказались положительными.
37 человек стали жертвами коронавируса.
Отмечается, что 4 446 пациентов за последние сутки вылечились от заболевания.
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