Обнародована последняя статистика по коронавирусу в Турции

В Турции за последние 24 часа проведен 226 551 тест на выявление COVID-19.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, результаты 5 229 из них оказались положительными.

37 человек стали жертвами коронавируса.

Отмечается, что 4 446 пациентов за последние сутки вылечились от заболевания.