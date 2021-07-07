Двоих людей взяли в заложники в банке в Тюмени

Двоих людей взяли в заложники в отделении Сбербанка в Тюмени.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, полиция оцепила здание на Червишевском тракте.

Обстоятельства ЧП выясняются. Официальных данных о случившемся пока нет.

По данным портала 72.ru, силовики готовятся к штурму.