https://news.day.az/world/1359384.html Двоих людей взяли в заложники в банке в Тюмени - ВИДЕО
Двоих людей взяли в заложники в банке в Тюмени - ВИДЕО
Двоих людей взяли в заложники в отделении Сбербанка в Тюмени.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, полиция оцепила здание на Червишевском тракте.
Обстоятельства ЧП выясняются. Официальных данных о случившемся пока нет.
По данным портала 72.ru, силовики готовятся к штурму.
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