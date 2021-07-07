В Москве не стали вводить QR-коды для посещения магазинов

В Минпромторге решили отказаться от введения QR-кодов в торговле по аналогии с кафе, барами и ресторанами. Соответствующее заявление сделал замминистра Виктор Евтухов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Одно дело - ограничение в ресторанах, совершенно другое - в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, - достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей", - сказал он.

Евтухов подчеркнул, что такие меры не будут вводить даже в непродуктовой торговле. Кроме того, в столице возросли темпы вакцинации, что также внушает оптимизм представителям власти.

Напомним, система QR-кодов была введена в Москве с 25 июня.

С 28 июня посещать столичные кафе и рестораны могут лишь те, кто сможет предъявить код, подтверждающий, что его владелец завершил вакцинацию от коронавируса, переболел им в течение последних шести месяцев либо сдал отрицательный тест, действительный в течение трех дней.