https://news.day.az/world/1359392.html Стрельба произошла в мотеле в Техасе - ВИДЕО
Стрельба произошла в мотеле в Техасе - ВИДЕО
Стрельба произошла в американском городе Остин штата Техас, сообщается на странице @IntelPointAlert в Twitter.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сотрудники полиции и скорой помощи запрашивают дополнительные подразделения.
Более подробной информации об инциденте пока не приводится.
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