Стрельба произошла в мотеле в Техасе

Стрельба произошла в американском городе Остин штата Техас, сообщается на странице @IntelPointAlert в Twitter.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сотрудники полиции и скорой помощи запрашивают дополнительные подразделения.

Более подробной информации об инциденте пока не приводится.