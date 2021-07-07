Число умерших от коронавируса в России превысило 140 тысяч

В России за последние сутки коронавирусом нового типа (COVID-23) заразились 19 962 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб, число зараженных COVID-19 в России достигло 5 682 634 человек.

За последние сутки от коронавируса умерли 725 человек. В целом число умерших от коронавируса достигло 140 041 человека.

Отметим, Россия находится на пятом месте в мире по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии, Бразилии и Франции.