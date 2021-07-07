https://news.day.az/world/1359395.html Число умерших от коронавируса в России превысило 140 тысяч
Число умерших от коронавируса в России превысило 140 тысяч
В России за последние сутки коронавирусом нового типа (COVID-23) заразились 19 962 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб, число зараженных COVID-19 в России достигло 5 682 634 человек.
За последние сутки от коронавируса умерли 725 человек. В целом число умерших от коронавируса достигло 140 041 человека.
Отметим, Россия находится на пятом месте в мире по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии, Бразилии и Франции.
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