Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус

По его словам, сейчас государства, у которых есть инструменты для борьбы с вирусом, прежде всего - вакцины, смягчают ограничения.

"Тем временем страны, не имеющие доступа к эффективным средствам сталкиваются с волнами госпитализации и смертей. Это усугубляется новыми штаммами вируса", - продолжил глава ВОЗ.

Как считает Гебрейесус, единственный выход в такой ситуации - это справедливое распределение тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты между странами.

"Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее всеобщим интересам", - добавил он.

Глава организации подчеркнул, что есть надежда на перемены в лучшую сторону, в частности, это программа распределения вакцин COVAX. Он призвал страны увеличить усилия в этом направлении.

COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.

По данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире зарегистрировали около 184 миллионов случаев заражения коронавирусом, почти четыре миллиона пациентов умерло. За последние сутки число заразившихся выросло на 326 тысяч, летальных исходов - на 6 347.