Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса - глава ВОЗ бьёт тревогу
Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус
По его словам, сейчас государства, у которых есть инструменты для борьбы с вирусом, прежде всего - вакцины, смягчают ограничения.
"Тем временем страны, не имеющие доступа к эффективным средствам сталкиваются с волнами госпитализации и смертей. Это усугубляется новыми штаммами вируса", - продолжил глава ВОЗ.
Как считает Гебрейесус, единственный выход в такой ситуации - это справедливое распределение тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты между странами.
"Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее всеобщим интересам", - добавил он.
Глава организации подчеркнул, что есть надежда на перемены в лучшую сторону, в частности, это программа распределения вакцин COVAX. Он призвал страны увеличить усилия в этом направлении.
COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
По данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире зарегистрировали около 184 миллионов случаев заражения коронавирусом, почти четыре миллиона пациентов умерло. За последние сутки число заразившихся выросло на 326 тысяч, летальных исходов - на 6 347.
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