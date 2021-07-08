https://news.day.az/world/1359443.html Вертолет NASA совершил самый долгий полет на Марсе
Вертолет NASA совершил самый долгий полет на Марсе
Во время девятого запуска летательный аппарат сумел пролететь рекордно долгое время без посадки.
Представители лаборатории реактивного движения NASA сообщили в своем Twitter-аккаунте, что свежий запуск был самым сложным, передает Day.Az со ссылкой на CNET.
Его общая продолжительность составила 166,4 секунды. Сам аппарат летел со скоростью 5 м/с.
Что интересно, даже во время свежей операции, вертолет сделал очередной снимок. На нем можно увидеть, как Ingenuity отбрасывает тень на поверхность Марса.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре