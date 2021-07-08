Вертолет NASA совершил самый долгий полет на Марсе

Во время девятого запуска летательный аппарат сумел пролететь рекордно долгое время без посадки.

Представители лаборатории реактивного движения NASA сообщили в своем Twitter-аккаунте, что свежий запуск был самым сложным, передает Day.Az со ссылкой на CNET.

Его общая продолжительность составила 166,4 секунды. Сам аппарат летел со скоростью 5 м/с.

Что интересно, даже во время свежей операции, вертолет сделал очередной снимок. На нем можно увидеть, как Ingenuity отбрасывает тень на поверхность Марса.