Премьер Португалии заявил о "четвертой волне" коронавируса в стране

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что страна столкнулась с "четвертой волной" коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Страна все еще находится перед лицом пандемии, можно сказать, мы столкнулись с ее четвертой волной. И мы не можем позволить себе отвлечься или расслабиться, от нас требуется ускорение процесса вакцинации", - приводит слова премьера газета Journal de Noticias.

По данным Минздрава, за последние сутки в стране было выявлено 2 170 случаев COVID-19, один человек скончался.

На прошлой неделе власти Португалии в связи с ростом случаев инфицирования коронавирусом ввели в ряде районов страны, в том числе в столице Лиссабоне, комендантский час.